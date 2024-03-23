الجماهير لازم ترجع تاني.. أول تعليق من مروان عطية أفضل لاعب في أول مباراة بكأس عاصمة مصر

شارك اللاعب أحمد حسن أول تعليق من مروان عطية بعد فوزه بجائزة أحسن لاعب بمباراة كأس عاصمة مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مروان عطية :الجماهير لازم ترجع تاني ببارك لكابتن حسام وكابتن إبراهيم في فترة قصيرة عملوا معانا مجهود كبير أوي وشرفنا الجمهور وإن شاء الله ناخد البطولة".

https://www.youtube.com/shorts/iE3Jb0MWfQM?t=6&feature=share

مروان عطية أفضل لاعب في مباراة مصر ونيوزيلندا

حصد مروان عطية جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ونيوزيلندا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

https://youtube.com/shorts/iE3Jb0MWfQM

تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.