وائل حمدي: أكرم حسني أضاف تعليقات كوميدية في مسلسل بابا جه

قال المؤلف وائل حمدي، إنها ليست المرة الاولي له لتقديم كوميديا إجتماعية تجمع الأسرة غير مسلسل "بابا جه"، حيث كان له عدة تجارب منها "الباب في الباب" و"عالم سمسم".

وأضاف المؤلف وائل حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن تعامله مع الأطفال دراميا ليس بجديد، ولكن الجديد النجم أكرم حسني، معقبا: “الخط الأساسى للمسلسل فتح لنا أبواب لطيفة في التعامل مع قضايا الآباء”.

وتابع المؤلف وائل حمدي: “تعاملي مع أكرم كان مفاجأة سعيدة وكنت متخوف لأن أكرم حسني من ممثلي الكوميديا الذين يكتبون أعمالهم وأنا أكتب كوميديا موقف واكون متحفظا على طريقة التعامل مع أكرم حسن، ووجدت سلاسة وتفهم للعمل.. وكان تعاملي معه مفاجأة سعيدة جدا”، موضحا أن أكرم حسنى يقدم تعليقات في تعديل مواقف معينة، ويتم النقاش حولها، فهو لا ينفذ كمل ما يقترحه فقد يقتنع ببعض الآراء.