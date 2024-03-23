السفير حسام زكي: جامعة الدول العربية السقف الأوحد أمام التحديات بالمنطقة.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية السقف العربي الأوحد أمام التحديات التي تشهدها المنطقة.



وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: " مجرد الوصول إلى اتفاق على قرار هو نجاح"، لافتا: "جامعة الدول العربية منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسي العربي".

وأشار: "لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء"، مشيرًا إلى أن تأثير الجامعة العربية يزداد أو يتناقص حسب رغبة الدول الأعضاء.