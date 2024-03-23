أول تعليق من بوتين على هجوم موسكو الإرهابي

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، إنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم على حفل موسيقي بموسكو.

من جانب آخر، نقلت الوكالة عن محققين روس قولهم إنه لا صحة لأنباء اكتشاف ناسفة على جثة أحد قتلى الهجوم الإرهابي في موسكو.

وأوضح المحققون أنه من السابق لأوانه قول أي شيء عن مصير منفذي هجوم موسكو.

وقالت السلطات الروسية إن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو فقتلوا ما لا يقل عن 60 شخصا وأصابوا 100 آخرين وأشعلوا حريقا في القاعة.

دخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زيا مموها، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات "تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي"، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات "مستمرة" وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف وكالات الأنباء الروسية.

