ملحقش يفرح بطفله.. مصرع شاب فى حادث بالشرقية

سيطرت حالة من الحزن الشديد يكسوها السواد على أهالي احد قرى مركز صان الحجر بعد معرفة خبر وفاة شاب فى العقد الثالث من العمر وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق الحسينية صان الحجر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي الحسينية المركزى يفيد وجود جثة شاب يدعي السيد م ب فى العقد الثالث من العمر وأصابة رمضان ع ا تربطة صلة نسب بالمتوفي فى العقد الثالث من العمر، إثر حادث سير على طريق الحسينية صان الحجر .

وباجراء المعاينة الاولية تبين ان الحادث وقع بطريق الحسينية، صان الحجر قبل الفطار تصادم المتوفي اثناء قيادتة الدراجة البخارية "موتوسيكل" بسيارة ملاكى وادي الحادث الي وفاة شخص وأصابة أخر .

وبسؤال أصدقاء المتوفي: السيد كان من الاشخاص اللذين يتمتعون بسيرة طيبة وعلي خلق ، ورزقة الله من شهر بطفل وكان سعيدا جدا بطفلة .

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واحالة المصاب الى مستشفي فاقوس العام لخطورة حالتة.