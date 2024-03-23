إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

أفادت تقارير، اليوم السبت، بأن مجلس الأمن الدولي، أرجأ التصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلى يوم الإثنين.

وقالت مصادر دبلوماسيّة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أمريكي يتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة، أُرجئ التصويت على مشروع قرار بديل كان مقرراً السبت، حتى الاثنين، وفق "فرانس برس".

وأوضحت المصادر أنّ هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.