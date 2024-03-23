عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف العديد من بلاغات السرقة بالقاهرة وضبط الجناة.. صور

افراد العصابة
افراد العصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .


تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" وأقرا بإرتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية).

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول  لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفوا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وبحوزتهم 3 إسطوانات أكسجين تستخدم فى طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات.
 

وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (صاروخ كهربائى- أجزاء من عمود إنارة) وإعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع ، وأقرا بإرتكاب (4) وقائع  سرقة أبواب حديدية وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تم ضبطه.

وتم ضبط (عاطل ، سائق "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم ، كما أمكن ضبط (4) سيارات تستخدم فى إرتكاب الوقائع ونقل أجزاء السيارات المستولى عليها - أجزاء سيارات) ، وأضاف أحدهم بتقطيع باقى أجزاء والتصرف فيهم بالبيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

السرقات السرقة القاهرة سرقة الدراجات الهوائية سرقة السيارات مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

في نهار رمضان .. التحقيق مع عاطل قتل آخر بالشرابية

ماذا قال محافظ القاهرة خلال جولته على مواقف السرفيس ؟

في نهار رمضان .. ضبط عاطل أنهى حياة آخر بمنطقة الشرابية

اصابه شخصين في حريق داخل شقة بروض الفرج

تحريك سعر البنزين والسولار.. محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس للالتزام بتعريفة الركوب

كوكتيل مخدرات.. القبض على مجرمين في الشروق وبدر قبل ترويج سمومهم| صور

بيضرب أي مستندات.. سقوط مزور المحررات الرسمية بالقاهرة| صور

مصادرة 11 طن لحوم مستوردة فاسدة داخل مخزن بالقاهرة | صور

ترشيحاتنا

صواريخ قادمة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعة حفلات موسكو لـ115 قتيلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

فيديو

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ