كشف العديد من بلاغات السرقة بالقاهرة وضبط الجناة.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .



تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" وأقرا بإرتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية).

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفوا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وبحوزتهم 3 إسطوانات أكسجين تستخدم فى طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات.



وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (صاروخ كهربائى- أجزاء من عمود إنارة) وإعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع ، وأقرا بإرتكاب (4) وقائع سرقة أبواب حديدية وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تم ضبطه.

وتم ضبط (عاطل ، سائق "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم ، كما أمكن ضبط (4) سيارات تستخدم فى إرتكاب الوقائع ونقل أجزاء السيارات المستولى عليها - أجزاء سيارات) ، وأضاف أحدهم بتقطيع باقى أجزاء والتصرف فيهم بالبيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.