الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت إلى مركز لانتشار الإرهاب في أوروبا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا تحولت على يد الأنظمة الغربية إلى مركز لانتشار الإرهاب في أوروبا منذ 10 سنوات، وفق ما أوردت شبكة سبوتنيك الروسية.



أضافت الخارجية الروسية بأن الإرهابيون حاولوا الفرار إلى أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي على منطقة كروكوس في موسكو.

اعتقلت روسيا 11 شخصا من بينهم 4 يشتبه في تنفيذهم الهجوم على حفل موسيقي في كروكوس التي تعد إحدى ضواحي موسكو، حسبما صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في البلاد.



من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية إن ما لا يقل عن 115 شخصًا قد قتلوا، حيث تم العثور على المزيد من الجثث تحت الأنقاض.

واقتحم رجال يرتدون ملابس مموهة قاعة الحفلات الموسيقية وفتحوا النار على الحضور كما أشعلوا النار في المكان.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، لكنه لم يقدم دليلا على مزاعمه.



وأكد مسؤولون أمريكيون لشبكة إن بي سي نيوز أنهم كانوا يجمعون معلومات استخباراتية منذ أشهر تفيد بأن تنظيم داعش قد يشن هجومًافي روسيا.

