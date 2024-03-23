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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عيد الأم.. الداخلية تنظم إحتفالية للنزيلات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

صدى البلد

نظمت وزارة الداخلية إحتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" تضمنت برنامج ترفيهى يتخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن. 

وشهدت الإحتفالية مشاركة عدد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدنى.

ولاقت الإحتفالية إستحساناً وإشادةً من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

 يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الإنسانى وإعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة ، وبمناسبة الإحتفال بعيد الأم 2024 

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إستراتيجية وزارة الداخلية إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان المجتمع المدني برنامج ترفيهي حقوق الإنسان

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