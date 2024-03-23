قبل العيد.. إحباط مخطط لترويج حشيش بـ6.5 مليون جنية في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى..

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6,5 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.