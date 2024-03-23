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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم كروكوس.. رئيس أوزبكستان يؤكد لبوتين استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب

هجوم كروكوس
هجوم كروكوس

أدان رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياف، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، حسبما ذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان.

وقدم ميرضياف تعازيه الصادقة إلى أقارب الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للضحايا، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وذكر الكرملين أن "الجانبين أكدا عزمهما مواصلة التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب".

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه بعد الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو، خطط الإرهابيون للفرار عبر الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم اتصالات على الجانب الأوكراني، وفقًا لمركز العمليات المركزية التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وبحسب لجنة التحقيق، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم من بين منفذي الهجوم الإرهابي في منطقة موسكو بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وتم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا.
وأدى الهجوم إلى مقتل 93 شخصا على الأقل.

يذكر أنه في مساء 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى، وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.

ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.

وكتبت في تغريدة لها عبر منصة “إكس”: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.

وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.

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