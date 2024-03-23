إصابة شخص خلال انفجار إسطوانة غاز في صفط اللبن بـ الجيزة

أصيب شخص في الجيزة بإصابات وحروق من الدرجة الأولى جراء انفجار إسطوانة غاز داخل مطبخ شقة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بإندلاع حريق وسماع دوى انفجار داخل شقة بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور.

انتقلت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع الحريق وتبين إندلاع الحريق جراء انفجار انبوبة غاز داخل شقة بمنطقة صفط اللبن.

ونجحت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة في السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتبين من التحريات التي كشفتها أجهزة مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إصابة شخص في الحادث.