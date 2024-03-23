اتحاد الغرف التجارية: العلاقات المصرية التركية تشهد حالة ازدهار وتحالف

أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تتوافر لديها فرصا كبيرة لتعزيزها، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية التركية فى حالة ازدها خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المكاوي على هامش حفل إفطار جماعي نظمته جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد" أن العلاقات المصرية التركية تتمتع بازدهار على النطاق الاقتصادي والاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالتعاون بشأن القضية الإنسانية في فلسطين وقطاع غزة.

ولفت مصطفى المكاوي، إلى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تصب في مصلحة المنطقة العربية وهي بداية ترابط جديدة لمواجهة ما تمر به المنطقة من صعوبات ومشاكل في هذه الفتره وما تمر به غزة من حرب غير مسبوقة.

وشدد على أن العلاقات المصرية التركية أصبحت في حالة تحالف بعد قطيعة استمرت سنوات عديدة والآن الدولتان يسيران فى الاتجاه الصحيح و الإيجابي لصالح شعبي البلدين.