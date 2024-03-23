عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت عن تنفيذ عملية مشتركة للإنزال الجوي على شمال قطاع غزة.

وأوضحت الدفاع الإماراتية أن عملية الإسقاط الجوي هذه هي الثانية عشرة للمساعدات الإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 486 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك حيث تُقدم هذه المساعدات  عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وزارة الدفاع الإماراتية شمال قطاع غزة الاسقاط الجوى طيور الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل

ترشيحاتنا

لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي بموسكو.. فيديو

وزيرا خارجية مصر وسنغافورة يناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم القطاع الخاص

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

تقارير عبرية: نجل نتنياهو يتطلع إلى العمل في القنصلية الإسرائيلية بميامي

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ