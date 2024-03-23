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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. سيارة طائشة تودى بحياة شخصين بالمحلة والأمن يطارد قائدها |فيديو وصور

حادث دهس بالمحلة
حادث دهس بالمحلة

شهد الطريق الزراعي "المحلة _المنصورة" بمحافظة الغربية اليوم وقوع حادث دهس مأساوي لشخصين لقيا حتفهما أسفل عجلات سيارة طائشة مسرعة الأمر الذي تسبب في وفاتهما ونتج عنه تعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا بسبب تكدس السيارات وركابها بذات الطريق المشار إليه.

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كما تلقت غرفة العمليات بديوان محافظة الغربية إخطارا حول وقع حادث الدهس وتم اخطار الجهات المعنية والتنسيق مع قيادات المرور للتعامل مع الأزمة .

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وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها في مطاردة قائد سيارة حادث الدهس بمنطقة مدخل كمين العلو وتم تحديد هوية السيارة واقتياده إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة .

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يذكر أن شهود عيان من أبناء منطقة عزبة خضر ناشدوا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية تركيب مطبات صناعية للحد من ظاهرة الدهس وكثرة حوادث سير السيارات بذات الطريق المشار إليه.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية أسفل عجلات سيارة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية امن الغربية النقل والمواصلات المحلة المنصورة تعطل حركة النقل والمواصلات بشوارع طنطا حوادث سير ديوان محافظة الغربية دكتور طارق رحمى دهس شخصين

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