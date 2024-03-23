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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإزالة العقبات لوصول المساعدات إلى غزة

صدى البلد

دعا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت،  خلال زيارته لمعبر رفح البري، لإزالة العقبات لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة.

وأكد جوتيريش أنه لا يوجد مبرر لهجمات حركة المقاومة حماس في 7 أكتوبر ولا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين.

كما ندد جوتيريش بمنع وصول المساعدات إلى غزة، داعياً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال جوتيريش،  إما أن ننقذ سكان غزة أو أن تكون هناك مجاعة في القطاع، مضيفاً أنه قد آن الأوان أيضا لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

ولفت جوتيريش، أنه حان الوقت لالتزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الإنسانية إطلاق سراح إطلاق النار العام للأمم المتحدة المساعدات الانسانية

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