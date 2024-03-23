بطولة على الطيب وولاء الشريف.. عرض فيلم عقبالك يا قلبي بمهرجان مالمو

يشارك الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب بالمسابقة الرسمية للدورة الـ14 لمهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام بمدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 22 لـ 28 أبريل 2024.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

عن فيلم "عقبالك يا قلبي": "عقبالك يا قلبي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه عن عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصل إحدى الشحنات، تخرج الامور فجأة عن السيطرة.

الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة علي الطيب وولاء الشريف، ومدير التصوير عبدالرحمن الفولي، وموسيقي تصويرية د/خالد داغر، ومصممة ملابس نيرة الدهشوري، وإشراف فني وديكور أيمن الهامي، ومهندس صوت رامي عثمان، وتصميم شريط الصوت إبراهيم الدسوقي، ومونتاج كمال الملاخ، ومنتج فني أحمد غزال، وإنتاج Reflect Productions (محمد حلمي، شادي سلامة، وشيريهان أبو ليلة).

شيرين مجدي دياب مخرجة مصرية تخرجت من كلية الإعلام ثم التحقت بالدراسات الحرة في معهد السينما بقسم الإخراج، والتحقت بورشة المخرج الكبير علي بدرخان، ومن ثم بدأت العمل في مجال الإخراج كمساعد مخرج في مجال المسلسلات والإعلانات.

في عام 2014 التحقت شيرين بالعمل في أبوظبي كمساعد منتج فني، ثم عادت لمصر لتكمل مسيرة العمل كمنتج فني في عدة أعمال فنية، ويعد فيلم "عقبالك يا قلبي" هو فيلمها القصير الأول.