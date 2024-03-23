عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة على الطيب وولاء الشريف.. عرض فيلم عقبالك يا قلبي بمهرجان مالمو

فيلم عقبالك يا قلبي
فيلم عقبالك يا قلبي

يشارك الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب بالمسابقة الرسمية للدورة الـ14 لمهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام بمدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 22 لـ 28 أبريل 2024.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

عن فيلم "عقبالك يا قلبي": "عقبالك يا قلبي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه عن عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصل إحدى الشحنات، تخرج الامور فجأة عن السيطرة.

الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة علي الطيب وولاء الشريف، ومدير التصوير عبدالرحمن الفولي، وموسيقي تصويرية د/خالد داغر، ومصممة ملابس نيرة الدهشوري، وإشراف فني وديكور أيمن الهامي، ومهندس صوت رامي عثمان، وتصميم شريط الصوت إبراهيم الدسوقي، ومونتاج كمال الملاخ، ومنتج فني أحمد غزال، وإنتاج Reflect Productions (محمد حلمي، شادي سلامة، وشيريهان أبو ليلة).

شيرين مجدي دياب مخرجة مصرية تخرجت من كلية الإعلام ثم التحقت بالدراسات الحرة في معهد السينما بقسم الإخراج، والتحقت بورشة المخرج الكبير علي بدرخان، ومن ثم بدأت العمل في مجال الإخراج كمساعد مخرج في مجال المسلسلات والإعلانات.

في عام 2014 التحقت شيرين بالعمل في أبوظبي كمساعد منتج فني، ثم عادت لمصر لتكمل مسيرة العمل كمنتج فني في عدة أعمال فنية، ويعد فيلم "عقبالك يا قلبي" هو فيلمها القصير الأول.

شيرين مجدي مهرجان مالمو للسينما العربية مهرجان مالمو ولاء الشريف على الطيب فيلم عقبالك يا قلبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

موضوعات متعلقة

إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في بيروت 20 أبريل

4 نجمات تألقن فى دراما رمضان.. أبرزهن إنتصار بأعلى نسبة مشاهدة

سميرة سعيد تحيي حفل عيد الفطر في بيروت 13 أبريل

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

في ذكراها .. قصة حب مأساوية لـ نجاة علي

لقاء سويدان تهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده

في ذكراه.. شاهد آخر ظهور لـ عادل هيكل قبل وفاته بشهر

مسلسل قلع الحجر الحلقة 12.. سوسن بدر ترفع دعوى ضد محمد رياض

ترشيحاتنا

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

زكاة الفطر.. ما الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت ؟ الإفتاء توضح

زميلتي في المدرسة قالت عني كلام محصلش.. أعمل إيه؟ علي جمعة يرد

تناول إفطار رمضان| أمين عام الأمم المتحدة على حدود رفح.. ويعد بمفاجأة لأهالي غزة

أيهما أولى في تعامل النيابة الإدارية بلاغ الجهة الحكومية أو الرقابية أم شكوى المواطن؟

هموت نفسي.. رسالة مفاجأة من سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع(خاص)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة.. علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ