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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3000 جنيه للجرام .. تطورات جديدة تضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين خاصة  مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع نهاية التعاملات

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«آي صاغة»: ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب وهذا هو السعر العادل


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم السبت 


وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- بلغت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3468 جنيها

- سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 3035

- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 18 ليسجل 2601 جنيه

- سجل سعر الجنيه الذهب 24280 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار حالة تراجع في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة الأسبوع الماضي 


وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.76% إلى 2168.20 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.65% إلى 2167.20 دولار للأوقية.


وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات .

هبط مؤشر أسعار الذهب عالميًّا عند مستوى 2.160 دولار للأوقية، على خلفية الصعود المفاجئ للدولار الأمريكي الذي يستعد لتحقيق مكاسب فورية للأسبوع الرابع بفضل تثبيت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة خلال اجتماعه مارس الجاري.

 

و ارتفع مؤشر الدولار عقب قرار الفيدرالى الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة له بنسبة 0.23 % إلى 104.20 نقطة من سعر استهلال تعاملات اليوم عند 103.99 نقطة ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة حيازة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بجميع آجلها، ختام تداولات الجمعة 22 مارس 2024، على خلفية تثبيت البنك الفيدرالى الأمريكي لمعدل الفائدة عند منطقة 5.25% -  5.50% وإشارته إلى احتمالية خفض الفائدة ثلاث مرات خلال 2024.

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21.. أخبار تهمك

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2.4% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الأسبوع الماضي

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.24% مقابل الإغلاق اليومي السابق عند  4.26%. كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الأكثر حساسية للسياسة النقدية الأمريكية- إلى 4.62% من 4.64%. 

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