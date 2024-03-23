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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب وهذا هو السعر العادل

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب نسبيا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية خلال تعاملات الأسبوع  أعلى مستوى لها على الإطلاق، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3020 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية 9 دولارات وبنسبة 0.4% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2165 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2222 دولارًا في العشرين من مارس الجاري.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3451 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2589 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2014 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 30 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3020 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2182 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.

وأوضح، إمبابي، أن أسواق الذهب تتعرض لارتفاعات غير مبررة، والأسعار المعلنة غير عادلة، لاسيما مع تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية وتراجع سعر صرف الدولار. 

أضاف، أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 لا يتجاوز 2850 جنيهًا.

ولفت، إمبابي،  أن الارتفاعات الأخيرة في البورصة العالمية يجب أن تكون غير مؤثرة في ظل  انفصال السعر المحلي عن العالمي، حيث بات سعر صرف الدولار العامل المؤثر على سعر الذهب في الفترة الحالية.

ونوه، إلى أن أسواق الذهب المحلية مازالت تطبق تسعيرًا عشوائيًا، لا يحكمه ضوابط أو عوامل واضحة، بل خاضعًا للأهواء والمصالح.

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