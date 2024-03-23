عماد الدين حسين: تصريحات جوتيريش تعبر عن ضمير العالم تجاه غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن التصريح الذي ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم محبط ويشعر بالإحباط، لأنه لم يستطع منع ما يجري من عمليات إبادة وتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة، بأن هذا التصريح من أعلى مسئول أممي في العالم يعبر بوضوح عن ضمير العالم وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف حسين، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمين العام للأمم المتحدة كان مقدرًا ونبيلًا في تعبيره عن ضمير العالم الحقيقي، كما أدان هذا العدوان الإسرائيلي حينما تألم فيما يحدث في غزة وحينما جاء في المرة الأولى ووقف أمام معبر رفح وناشد العالم سرعة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات في بداية العدوان.

وأوضح، أن ما يقوله اليوم هو تأكيد مرة أخرى على أن إسرائيل ترتكب مجازر وما يشبه بالإبادة الجماعية، كما أنه رد على كل الدعاوي التي كانت تتقول بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على مصر، حينما تم اتهام مصر زورًا وبهتانًا بأنها تمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وتابع: "اليوم محافظ شمال سيناء ورئيس الهلال الأحمر المصري تحدثوا وقالوا إن هناك 7 آلاف شاحنة تنتظر الدخول من معبر رفح والذي يمنع ذلك هو العراقيل الإسرائيلية".