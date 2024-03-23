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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ يثمن لقاء السيسي وبن زايد.. ويؤكد: علاقات متينة وشراكات متطورة

النائب خالد أبو
النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة، مشدداً على أهمية العلاقات المصرية الإماراتية، ودورها في نمو المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات صحفية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد، اليوم تأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، حيث جاء لبحث  سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائى المتميز بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأشار إلى الإمارات شريك استراتيجي للقاهرة، حيث تعد من أكبر الشركاء  التجاريين لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

كما لفت إلى أنه تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، حيث ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى حوالي 65 مليار دولار بعد صفقة "رأس الحكمة" والتي جاءت من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية "ADQ" بقيمة 35 مليار دولار ، بجانب استثمارات إماراتية أخرى، بينها إعمار والفطيم و موانيء دبي العالمية.

وأوضح أن اللقاء بين الزعيمين، يؤكد على العلاقات التاريخية المتينة، والعمل على الشراكات المتطورة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حيث عقدا لقاءً أخوياً لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة.

وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توديع اخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من مطار القاهرة الدولي.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القاهرة العلاقات المصرية الإماراتية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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