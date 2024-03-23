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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 13 .. منار تحاول التخلص من حياتها

صدى البلد

بدأت الحلقة 13 من مسلسل صدفة بذهاب «طارق» لـ «فؤاد» ويخبره أنه خطيب ابنته «صدفة» التي حاول قتلها، ويحذره أن يبتعد عن صدفة وألا يؤذيها، لينكر فؤاد أنه حاول قتلها، ويخبره أن صدفة ليست ابنته وأنه إذا أراد قتلها لن يقتلها بهذه الطريقة الساذجة.

وتذهب «منار» لزوجها أدهم تطلب منه أن يسامحها على خيانتها له ولكن يرفض أدهم مسامحتها، ويخبرها أنها كسرته، وأنه لا يستطيع أن يذهب لعمله أو حتى يسير في الشارع بسببها، ويطردها من المنزل ويخبرها أنه لا يريد رؤيتها مرة أخرى.

يخبر فؤاد هالة بأن الرجل الذي أرسلته لقتل صدفة اعترف عليها، لتخبره أن الرجل لا يعرفها، ليقول لها إن الرجل لم يقبض عليه، وأنه قال لها هذا الكلام ليعرف أنها من فعلت هذا الأمر، وأنها يجب أن تخطط جيداً عندما تريد القتل، لتقول له هالة إن صدفة أخبرت فرح أنها شقيقتها.

تغضب صدفة من طارق بعد أن علمت أنه قابل والدها وواجهه بمحاولة قتلها، ولكن طارق أخبرها أن واجبه أن يحميها ويقترح عليها أن تقوم بعمل تحليل DNA، لتثبت نسبها، ولكنها رفضت وقالت إذا كان والدها لا يود أن يعترف بها فهي لا تريده.

مسلسل صدفة

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