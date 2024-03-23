ذئاب في هليوبوليس الجديدة| السكان يناشدون المسئولين: تعرضنا لهجوم.. أنقذونا

ناشد سكان مدينة هليوبوليس الجديدة المسئولين لمعانتهم منذ أكثر من 15 يوما من وجود حيوان مفترس، وقد صنفه دكتور من وزارة البيئة بأنه ذئب عربي.

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بدأت الأحداث من يوم ٩ مارس، حيث هجم على أحد السكان وكريمته، مما أدى إلى جروح قطعية، ومازالت تتلقى علاجها حتى اليوم.

الأمر الذي أدى إلى ذعر السكان وعدم نزولهم من البيت وبث الخوف في كل بيت .. الأمر الذي قُوبل من جهاز المدينة بسلبية وتباطؤ في تناول الحدث.

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وأثناء محاولة أحد السكان ودكتور البيئة البحث في المنطقة تم الهجوم عليهم من قبل حيوان آخر وتم قتله، وصرح دكتور البيئة بأن هذا الحيوان يعد أيضا من فصيلة الذئب.

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وطالب الاهالي المسئولين باتخاذ الأمر على محمل الجد نظرا لخطورة الموقف.