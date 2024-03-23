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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذئاب في هليوبوليس الجديدة| السكان يناشدون المسئولين: تعرضنا لهجوم.. أنقذونا

هليوبليس الجديدة
هليوبليس الجديدة تناشد المسئولين لإنقاذهم من ذئب عربي

ناشد سكان مدينة هليوبوليس الجديدة المسئولين لمعانتهم منذ أكثر من 15 يوما من وجود حيوان مفترس، وقد صنفه دكتور من وزارة البيئة بأنه ذئب عربي.

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بدأت الأحداث من يوم ٩ مارس، حيث هجم على أحد السكان وكريمته، مما أدى إلى جروح قطعية، ومازالت تتلقى علاجها حتى اليوم.

الأمر الذي أدى إلى ذعر السكان وعدم نزولهم من البيت وبث الخوف في كل بيت .. الأمر الذي قُوبل من جهاز المدينة بسلبية وتباطؤ في تناول الحدث.

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وأثناء محاولة أحد السكان ودكتور البيئة البحث في المنطقة تم الهجوم عليهم من قبل حيوان آخر وتم قتله، وصرح دكتور البيئة بأن هذا الحيوان يعد أيضا من فصيلة الذئب.

شاهد بالفيديو …

وطالب الاهالي المسئولين باتخاذ الأمر على محمل الجد نظرا لخطورة الموقف.

 

هيوبوليس الجديدة الأهالي في هليوبوليس الجديدة ذئب وزارة البيئة مناشدة

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