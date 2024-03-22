صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

تقدمت زوجة بدعوى حبس وتبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بمصر الجديدة، اتهمته بالاستيلاء على مصوغات ذهبية.

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قالت الزوجة في دعواها إنها بعد زواج استمر لسنوات طردها من المنزل دون أن يعطيها شيء من مستحقاتها ومنقولاتها وذهبها المقدر بنصف كيلو ذهب بعد أن استولى عليه بحجة مروره بضائقة مالية وأجبرها تحت التهديد بتوقيع تنازل عن حقوقها الشرعية.

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وأضافت الزوجة أنها لم ترى أولادها بسبب تعنته بعد أن منعهم من الحديث معها وشوه سمعتها واعتدى على شقيقها بالضرب عندما ذهب إليه لحل الخلاف بشكل ودي، وحررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بها من أضرار بسبب عنفه، ولاحقته بـ 7 دعاوي حبس لرفضه سداد حقوقها الشرعية ودعوي سب وقذف وتشهير ودعوي تعويض، وطالبت بحبسه بعد تبديده مصوغاتها.

وعلى جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى متجمد نفقة، ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها طوال عامين والتبرؤ من نسب طفليه، واستيلائه علي مسكن الزوجية وطردها منه، وتركها معلقة.

قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «زواجنا انتهي بسبب شقيقه وزوجته وتدخلهم في حياتي وطمعهم في أموال زوجي، ورأيت مع زوجي ما لا يتحمله بشر مؤخراً منذ أن عاد شقيقه من السفر واستقر بمصر، ليقوم بالشراكة مع زوجي بالقوة ويستولي علي رأس المال وأصبح زوجي يأخذ مصروفه من شقيقه لأعيش في جحيم بسبب عدم توفر نفقات أولادي».

وأضافت : «زوجي رفض تطليقي وحرضته زوجة شقيقه علي تعليقي، وقاموا ببيع المنقولات والمصوغات وتسجيل شقة الزوجية باسم شقيق زوجي لإسقاط حقي في المطالبة بها، وعندما حاولت الحصول على الطلاق من زوجي رفض وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج».

وأكدت الزوجة أنها لم تجد سوى محكمة الأسرة فقررت رفع دعوي متجمد النفقة إلزامه بسداد 450 ألف جنيه نفقة صغار، بخلاف 119 ألف نفقات علاج، و170 ألف أجر مسكن كمتجمد نفقات مستحقة، وقدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات ويسار حالة زوجها المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل للاستعلام عن دخل الزوج.