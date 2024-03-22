عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى حبس وتبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بمصر الجديدة، اتهمته بالاستيلاء على مصوغات ذهبية.

اقرأ ايضًا :

txt

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يجيب لـ صدى البلد : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير؟

txt

ناجي شحاتة يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في ثورتي 25 يناير و30 يونيو

txt

أدرت انتخابات برلمانية وتم منعك في جولة الإعادة؟ ناجي شحاتة يوضح لصدى البلد السبب |حوار

txt

حكم بإعدام 183بمذبحة كرداسة.. ناجي شحاتة: أصعب وقت على القاضي حين يحكم بالإعدام |حوار

قالت الزوجة في دعواها إنها بعد زواج استمر لسنوات طردها من المنزل دون أن يعطيها شيء من مستحقاتها ومنقولاتها وذهبها المقدر بنصف كيلو ذهب بعد أن استولى عليه بحجة مروره بضائقة مالية وأجبرها تحت التهديد بتوقيع تنازل عن حقوقها الشرعية.

اقرأ ايضًا :

txt

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

txt

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة

txt

المستشار محمد سمير يجيب لـ«صدى البلد»..هل هناك متابعة لما ينشر على السوشيال؟

txt

ما رأيك في الأحكام التى أصدرتها على الإخوان وتم إلغاؤها..ناجي شحاتة يجيب

txt

المستشار ناجي شحاتة يجيب لـ«صدى البلد»: ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟

txt

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يكشف لـ«صدى البلد» عن أغرب قضية جنائية نظرها

وأضافت الزوجة أنها لم ترى أولادها بسبب تعنته بعد أن منعهم من الحديث معها وشوه سمعتها واعتدى على شقيقها بالضرب عندما ذهب إليه لحل الخلاف بشكل ودي، وحررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بها من أضرار بسبب عنفه، ولاحقته بـ 7 دعاوي حبس لرفضه سداد حقوقها الشرعية ودعوي سب وقذف وتشهير ودعوي تعويض، وطالبت بحبسه بعد تبديده مصوغاتها.

وعلى جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى متجمد نفقة، ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها طوال عامين والتبرؤ من نسب طفليه، واستيلائه علي مسكن الزوجية وطردها منه، وتركها معلقة.

قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «زواجنا انتهي بسبب شقيقه وزوجته وتدخلهم في حياتي وطمعهم في أموال زوجي، ورأيت مع زوجي ما لا يتحمله بشر مؤخراً منذ أن عاد شقيقه من السفر واستقر بمصر، ليقوم بالشراكة مع زوجي بالقوة ويستولي علي رأس المال وأصبح زوجي يأخذ مصروفه من شقيقه لأعيش في جحيم بسبب عدم توفر نفقات أولادي».

وأضافت : «زوجي رفض تطليقي وحرضته زوجة شقيقه علي تعليقي، وقاموا ببيع المنقولات والمصوغات وتسجيل شقة الزوجية باسم شقيق زوجي لإسقاط حقي في المطالبة بها، وعندما حاولت الحصول على الطلاق من زوجي رفض وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج».

وأكدت الزوجة أنها لم تجد سوى محكمة الأسرة فقررت رفع دعوي متجمد النفقة إلزامه بسداد 450 ألف جنيه نفقة صغار، بخلاف 119 ألف نفقات علاج، و170 ألف أجر مسكن كمتجمد نفقات مستحقة، وقدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات ويسار حالة زوجها المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل للاستعلام عن دخل الزوج.

دعوى حبس زوجة زوج محكمة الاسرة استرداد الشبكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

ترشيحاتنا

أهمية اختيار الجليس الصالح وتجنب السيئ .. احرص على صحبة الأخيار

دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. 20 كلمة مستجابة لحظة الإفطار

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق قبل مواجهة فيوتشر.. اعرف موعد المباراة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتمر.. جديدة وغير تقليدية

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ