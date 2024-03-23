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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

قامت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، بإطلاق خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر 1411 باستخدام تقنية "Rapid Pro".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفى إطار بروتكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتهدف الخدمة الجديدة لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة؛ لتلقى شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.

في السياق ذاته، تم إطلاق خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق "التليجرام - Telegram" على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم "شكاوى النيابة الإدارية 1411"، حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.

يأتي ذلك مواكبةً "لرؤية مصر 2030" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية؛ بما يحقق الهدفين "الأول والرابع" من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية استقبال شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات

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