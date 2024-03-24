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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها مضاد حيوي.. تفاصيل سحب أدوية غير مطابقة من الصيدليات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية تفاصيل سحب عدد من الأدوية من السوق المصري ، قائلا :" الهيئة تتابع تصنيع الأدوية بدءا من استيراد المادة الخامة حتى توزيعها بالأسواق " .

وتابع علي عوف عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الهيئة تقوم بسحب عينة عشوائية من الأدوية من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، والتأكد من أنها بنفس الكفاءة والفاعلية، وهو إجراء طبيعي تطبقه الهيئة.

وأوضح أنه في حالة اكتشاف أي أدوية غير مطابقة للمواصفات يتم سحبها من الأسواق.

وأشار إلى أنه في هذه الحالات لابد على الصيادلة مراجعة مخزون الدواء غير المطابق للمواصفات في المخازن .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Re885UuqNuuQCpLfUnZZnqx9F6EZoofZ5BSbgxbFxQ9bZK99KGu3xh9Qy7ksXrn6l&id=100069012648022&mibextid=21zICX

الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية علي عوف رئيس شعبة الأدوية

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