يبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة تحركات وهي عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن معلومات عن تحركات الشخص خلال سفره من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة، ويجري إصدار هذه الشهادة بناءً على طلب الشخص لتقديمها إلى الجهات المعنية مثل السفارات والقنصليات الأجنبية، أو للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة أخرى.

ويوضح صدى البلد، خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

1 - الدخول على موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

2 - الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي بالموقع.

3 - الضغط على أيقونة شهادة التحركات ثم تقوم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة.

4 - يتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها.

5 - الدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

استخراج شهادة التحركات أونلاين

وتعد شهادة التحركات من بين المستندات الهامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

توضح شهادة التحركات، تحركات صاحبها في السفر، حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

موعد استلام شهادة تحركات أونلاين

ويتم استخراج شهادة تحركات إلكترونيا خلال مدة 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.

شهادة التحركات 2024

إذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.