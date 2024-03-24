جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

جرى تشييع جثمان البطل أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، بمدينة طنطا في الغربية، وسط مشهد جنائزي مهيب شهدته شوارع المدينة وجموع الأهالي والمحبين.

وتجمع المئات لوداع الرياضي البارز الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ خلال شهر رمضان المبارك.

