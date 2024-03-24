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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

البطل أيمن مجدي
البطل أيمن مجدي

جرى تشييع جثمان البطل أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، بمدينة طنطا في الغربية، وسط مشهد جنائزي مهيب شهدته شوارع المدينة وجموع الأهالي والمحبين. 

وتجمع المئات لوداع الرياضي البارز الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ خلال شهر رمضان المبارك.
 

البطل كمال الأجسام الازمة القلبية دعوة للتوعية طنطا

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