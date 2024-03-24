21 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ مافيا تجارة العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة (21 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.