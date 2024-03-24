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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: الحوار الوطني وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي وحل أزمة الدولار

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بكل مادار وسيدور من مناقشات على طاولة الحوار الوطنى حول مختلف القضايا التى تهم الدولة المصرية ، مشيداً بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى بالحوار الوطنى.

وقال " عبد الحميد " فى تصريحات له اليوم : إن ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية فى مجال الإصلاحات الاقتصادية كان من ثمار الحوارات الديمقراطية ورفيعة المستوى فيما بين كل القوى والأحزاب السياسية داخل الحوار الوطني ، مؤكداً أن هذه الحوارات أسفرت عن وضع مجموعة من التوصيات الاقتصادية المهمة للسيطرة على التضخم وارتفاع الاسعار ومواجهة أزمة النقد الاجنبى واعطاء اولوية قصوى لدعم قطاعى الصناعة والزراعة وكل ذلك كان هدفه الرئيسى معالجة التحديات الاقتصادية المختلفة والبحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على حضور جلسات الحوار الوطني والرد على جميع المناقشات للتوصل إلى رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أن استكمال جلسات الحوار يعد خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني
 

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بقرارات مجلس أمناء الحوار الخاصة باستكمال جلسات الحوار منوها بأن استكمال الجلسات يأتي بهدف البحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية وهو ما يكشف الجدية في تنفيذ المخرجات من أجل الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وأكد أن ذلك يعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال الانخراط في حوار اقتصادي يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والخبرات واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع لوجهات النظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.

السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الاصلاحات الاقتصادية

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