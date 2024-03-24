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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ كروز.. بولندا تطالب روسيا بتوضيحات بشأن انتهاك مجالها الجوي

علم بولندا
علم بولندا

أعلنت بولندا، اليوم الأحد، أنها تطالب روسيا بتوضيحات بشأن انتهاك مجال البلاد الجوي، بعد إطلاق  صاروخ روسي دخل المجال الجوي لمسافة 2 كم، لافتًا إلى أن الوضع آمن حاليًا.

وكتب الجيش على منصة "إكس": "لمدة 40 ثانية تقريبا، تم اختراق المجال الجوي البولندي بواسطة أحد صواريخ كروز التي أطلقتها القوات الجوية التابعة للاتحاد الروسي ليلا".

وأضاف البيان أن "الجسم طار عبر المجال الجوي البولندي فوق قرية أوسيردو وبقي لمدة 39 ثانية".

وقال الجيش إن الرادار العسكري رصد الصاروخ طوال رحلته، مؤكدًا أن قواته تراقب باستمرار الوضع على الأراضي الأوكرانية وتظل في حالة تأهب دائم لضمان أمن المجال الجوي البولندي".

وكان الجيش البولندي، أعلن في وقت سابق، أن روسيا انتهكت المجال الجوي لها بصاروخ كروز خلال هجومها على غرب أوكرانيا.

وحسب “شبكة سي إن إن” الأمريكية، أعلنت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية، أنها قامت بتنشيط طائراتها صباح اليوم الأحد “لضمان أمن” مجالها الجوي بعد أن أطلقت روسيا صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منطقة لفيف غرب أوكرانيا.

وأضافت قيادة العمليات أنها “تراقب نشاطا جويا مكثفا بعيد المدى لروسيا الليلة يتعلق بضربات جوية وصاروخية ضد منشآت تقع على الأراضي الأوكرانية”.

جاء ذلك بعد أن أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا أطلقت حوالي 20 صاروخًا وسبع طائرات بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" استهدفت منطقة لفيف الغربية القريبة من الحدود البولندية، كما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

بولندا روسيا صاروخ كروز

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