79 % من الإسرائيليين يعتقدون أنه لاتوجد فرصة للتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين

كشف استطلاع لـ"معهد سياسات الشعب اليهودي" ونشرته القناة السابعة العبرية، أن 79% من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل المنظور.

وأوضح استطلاع، أن 57% من الإسرائيليين يرون أن الاستيطان يساهم في تحقيق الأمن ويخلق الردع.

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو، حيث تشكل المستوطنات انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، داعين تل أبيب إلى التراجع عن هذه القرارات.

وتماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.