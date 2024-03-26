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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جراحون أمريكيون يزرعون كلية خنزير معدل وراثيا لمريض حي

صدى البلد

استطاع جراحون أمريكيون من أن يزرعوا للمرة الأولي كلية خنزير معدل وراثيًا لمريض حي، وتعتبر هذه الخطوة كبيرة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.


 

وأوضح مستشفى "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن في بيان، أن المريض البالغ من العمر 62 عاماً"يتعافى بشكل جيد" من العملية التي أجريت قبل أقل من أسبوع.


 

وسبق لمرضى أحياء أن خضعوا لعمليات زرع قلب من خنزير معدل وراثيا، لكنهم فارقوا الحياة في وقت لاحق. ويتمتعديل الخنازير وراثياً للحد من خطر لفظ الجهاز المناعي للمتلقي العضو الغريب المزروع.


 

وكان الرجل مصاباً بمرض كلوي في مرحلة متأخرة. وقد أجريت له الجراحة يوم 16 مارس واستغرقت أربع ساعات.


 

وهذه الجراحة "تمثل تحولا كبيرا في السعي لتوفير أعضاء متاحة للمرضى بسهولة أكبر"، بحسب الأطباء. وقد تمتوفير كلية الخنزير من شركة "إي. جينيسيز أوف كمبردج" في ماساتشوستس.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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