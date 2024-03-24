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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إيه علاقة رقم 13 ؟ .. سر غريب في الحياة الشخصية للفنانة انتصار

صدى البلد

استضافت الإعلامية مني عبد الوهاب التي تقدم برنامج "ع المسرح" الفنانة الكبيرة إنتصار والذي يذاع عبر شاشة قناة (الحياة)، وكشفت عن تفاصيل كثيرة بشأن حياتها الشخصية.

أوضحت انتصار رأيها في ظاهرة أبناء الفنانين قائلة: "شايفاها ظاهرة حلوة وكويسة جدا"، وأن مجال الفن أو السوق هو الذي يحكم على مدى موهبة أبناء الفنانين، ولكنهم مؤهلين للعمل في مجال الفن بحكم أنهم تربوا في أسر فنية منذ الصغر.


 

أكدت انتصار أنها تستعين بـ 13 محاميًا بسبب كثرة القضايا التي رُفعت ضدها بشأن بعض تصريحاتها معقبة: "أنا بقول اللي أنا عاوزاه ومش هسمح لحد يفقدني هويتي واللي عاوز يكتب حاجة يكتبها وأنا هقول اللى عاوزاه مش هتغير".


وجهت مني عبد الوهاب سؤالا لـ انتصار قائلة: «كاملة أبو ذكري قالت انك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لانك غير منضبطة»، لترد عليها قائلة: «أتمني ان المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لانه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع علي الناس لأني مبحبش انها عملت كدا، وبراحتها مشتغلش معايا تاني».


وتحدثت إنتصار عن علاقتها مع الحب فى الوقت الحالي، قائلة: كنت مرغوبة من الرجال طوال الوقت، ولكن اكتفيت وزهقت، وعمري ما بخاف اني أكون مرغوبة أم لا، وممكن لو أعجبت برجل أروح أقوله، والحب ملوش مكان ولا وقت، وفي اللحظة دي الكون كله بيكون ساكت احتراما لهذة اللحظة».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: 

https://youtu.be/tzvtuxFffhE

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