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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية المرج الثالثة.. تفاصيل

صدى البلد

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "تزوير إقامات عناصر الإخوان " لجلسة 12 مايو المقبل لمرافعة النيابة العامة مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.

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صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

أثبتت تحريات الأمن الوطني مفاجآت كثيرة  بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، في القضية التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، قيام قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط عام يستهدف تهريب أعضائها الملاحقين أمنيا، وتوفيق أوضاعهم في البلاد المتواجدين فيها، من خلال تزوير الأوراق الأميرية اللازمة للحصول على الإقامة بتلك الدول وتجديدها، بغية عدم ترحيلهم إلى اليلاد والقبض عليهم.

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