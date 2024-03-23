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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أعمال النصب بالمطور العقاري.. المستشارة هايدي الفضالي تكشف مصائب عقود التجمعات السكنية|فيديو

المستشارة هايدي الفضالي
المستشارة هايدي الفضالي في حوار مع صدى البلد

كشفت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقا خلال حوار مع موقع صدى البلد، مشكلات المطور العقاري ووقائع النصب.

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المستشارة هايدي الفضالي في حوار مع صدى البلد

وقالت المستشارة هايدي الفضالي لـ صدى البلد، مشكلات المطور العقاري كثيرة وشاهدنا الكثير من التجمعات السكنية المتواجدة والمكالمات الهاتفية وهناك الكثير من المتعاقدين وتكون الحياة وردية بين المالك والمطور العقاري في البداية، بيكون عايز يتعاقد أو يحصل على العقد.

وتابعت المستشارة هايدي الفضالي، أن العقود تكون بمثابة كارثة لأن المالك لا يمتلك اختيار حذف بنود أو تعديل أو إضافة في العقود، ومن بينهم بند الفسخ الذي يتم فسخ العقد به بدون إنذار أو تنبيه في حالة التأخير في السداد وبيروحوا المحكمة ونسبة 99.9% بيتم فسخ العقود.

وأضافت المستشارة هايدي الفضالي، أصبح الحكم هنا حكم مقرر وليس كاشف، لأنه ليس هناك موانع ولا حبس الثمن أو شرط الإخلال من جانب المطور العقاري، وللأسف في مطور عقاري وده موجود كتير بيعمل مشروع ويقول هسلمك الوحدة في خلال 6 شهور ولما نيجي ندور مفيش حاجة اتبنت من الأساس.

وأكملت المستشارة هايدي الفضالي، في حالة أن اي حد يرفع قضية يرجع المطور العقاري يقول أنا هرفع عليك فسخ عقد عشان متأخر في السداد، عشان أنت هتحبس التمن الخاص بالوحدة، ومن هنا العقد بيكون كارثة ولازم الكل ياخد باله من حاجة زي دي.

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي، لازم يكون في رقابة شديدة مع عدم القضاء على المطور العقاري، ديما اي دعوى فيها طرف قوي وطرف ضعيف لازم ننظر للملاك بحاجة زي دي عشان منرجعش في الأخر للمشكلات المعروفة في حالات المطور العقاري المختلفة.

حيث أجرى موقع صدى البلد، حوارا صحفيا مع المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقا والتي تحدثت عن جرائم الأحداث وبعض القوانين والأسرار الهامة من محاكم جنايات الأحداث، وكذلك مشاكل المطور العقاري ومشكلات فتيات التيك توك.

وكشفت المستشارة هايدي الفضالي في حوارها مع موقع صدى البلد العديد من القضايا الهامة، حيث تطرقت إلى حياتها الشخصية وأسرار وتفاصيل مشوارها القضائي حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات الأحداث، معلقة على أنها واحدة من أفضل 12 قاضية مصرية.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي إنها كانت رئيس محاكم جنح مستأنف وأخيرا رئيس محكمة جنايات الأحداث، والبعض يعتقد أن القاضي ليس إنسانا عاديا ولكنه إنسان عادي يمكن ألا ينام بسبب قضية أو حكم ويسأل نفسه هل الحكم صحيح أم لا وهل أوفيت بذلك أم لا.

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