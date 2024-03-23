من داخل محبسه.. رد فعل مفاجأة لسائق حبيبة الشماع بعد وفاتها| فيديو

تطورات جديدة في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، حيث قامت شقيقة سائق أوبر بزيارته اليوم في محبسه بمركز إصلاح النهضة، وكشفت شقيقته تفاصيل جديدة وأول رد فعل له بعد معرفته وفاة حبيبة الشماع.

تطورات جديدة في قضية حبيبة الشماع

وقالت شقيقة سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع، أنا روحت لأخويا وقالي أنا مشوفتش ورق إحالة ولا مضيت على أي حاجة، ومكنتش أعرف أي حاجة وللأسف أنا لقيته كاتب لي جواب وقالي خدي عيالي وأنا مش حد وحش وكاتب لي كل سنة وأنتي طيبة يا أمي التانية لأنه مالهوش غيري في الدنيا.

وتابعت شقيقة السائق المتهم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وطلب مني اجيب هدية لجدتنا وأني اقوله انها منه لأنها متعرفش، وللأسف اضطريت أقوله ان حبيبة الشماع توفت وكنت فاكرة أنه عارف حاجة زي دي بعد موضوع الإحالة لكن فوجئت أنه ميعرفش حاجة.

وأضافت شقيقة سائق حبيبة الشماع، وأنا عرفت أن في موضوع التزوير ومفيش الكلام ده وكل الحكاية أنه لما قدم في حد بعت له وقاله لو عايز تسجل ابعت ورقك وساعتها بعت له وشغل البرنامج وطلب من أوبر أن تظهر كافة الرحلات التي حصل فيها على 5 نجوم إلا أنها رفضت.

وأكدت شقيقة السائق المتهم في واقعة حبيبة الشماع، أول ما سمع خبر وفاتها انهار وقال كان نفسي تفضل عايشة عشان تقول كلمة حق، وقعد يحلف لي أنه معملش حاجة وأنا كل اللي عايزاه أن الناس ترحمني أخويا فعلا معملش حاجة وطلعوا من على تليفونه أنه سجل البرنامج عن طريق حد تاني.

ودون سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع خطابا جاء به: «أختي حبيبتي وأمي الثانية، كل سنة وانتي طيبة وكل عيد أم وانتي طيبة وصحة وسلامة وإن شاء الله السنة الجاية تكوني في أطيب حال وحشتيني كتير وكان نفسي أكون معاكي أجيبلك هدية عيد الأم».

وأضاف سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، خلال رسالته التي حصل عليها “صدى البلد”: «ماتنسيش تجيبي لـ تيتا هدية عيد الأم وقوللها دي مني أنا، ومتزعلش مني خالص والله العظيم ماليش ذنب بس أعمل أيه قدر ربنا قدر الله ما شاء فعل».

وتابع: “عشان خاطر ربنا لو ينفع تروحي انتي للبنت وتترجيها وتطمني عليها هتقدري انتي وهي لو اتنازلت هيكون الموضوع خلص والله العظيم أنا مش قادر ومعملتش حاجة”.

واستكمل السائق المتهم بواقعة حبيبة الشماع: “خدي عيالي وروحي يمكن قلبها يحن، ورحمة أمك اعملي حاجة أنا مش قادر وهعمل في نفسي حاجة وربنا يعلم اليوم بيعدي إزاي وسلامي لكل الأهل والعيال وحشتني كتير والله ربنا يخليكوا ليا يارب ياحبيبتي”.

واختتم سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: “أنا مش وحش والله العظيم متزعليش مني يا أختي، العربية والرخصة والفيزا في القسم وربنا يعينك يا أختي”.