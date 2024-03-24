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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة المرور اليوم.. كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو

كثافات مرورية
كثافات مرورية

تشهد حالة المرور الآن على الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق المتحف المصري الجديد وكفر غطاطي واللبيني.

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حالة المرور اليوم على الطريق الدائري

حيث تشهد حالة المرور على الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة من محور المريوطية وحتى أعلى كفر غطاطي والمتحف المصري الجديد، وايضا من القادم من وصلة أكتوبر وحتى أعلى المتحف المصري الجديد، مع استقرار تام في حالة المرور على الطريق بالقاهرة الجديدة والسلام والمعادي ومناطق المنيب وصفط اللبن وايضا القومية العربية والوراق والمرج.

وعن حالة المرور على محور 26 يوليو، يشهد الطريق بطأ في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري في القادم من الشيخ زايد وطريق الإسكندرية الصحراوي باتجاه ميدان لبنان، مع استقرار الحالة المرورية على الاتجاه الأخر القادم من الدائري وميدان لبنان باتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن حركة المرور تشهد استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة بدون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرا إلى استقرار حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأفادت المصادر باستقرار حالة المرور على طريقي القاهرة - الاسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

كما تستقر حالة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وايضا طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وايضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وكافة الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وايضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

وتشهد المحاور الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة والقليوبية استقرارا تاما في حركة المرور، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الاوسطي، وايضا الطريق الدائري، وكذلك كوبري عباس وكوبري الجامعة، وايضا كوبري ٦ أكتوبر وكوبري قصر النيل وكذلك كوبري الساحل وإمبابة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية في إطار سياسة وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتطبيق لوائح قانون المرور على المركبات وضبط المخالفين منهم على الطرق، حيث تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر بإجراء فحص لسائقي المركبات المختلفة على الطرق.

كما تواصل الإدارة حملات ضبط قائدي المركبات بدون لوحات معدنية أو المتلاعبين في اللوحات المعدنية وكذلك بدون ملصق الكتروني، وذلك لضبط المخالفين والحد من الحوادث على الطرق حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تحذر وزارة الداخلية من التلاعب في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات أو القيادة بدونها.

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