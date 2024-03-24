روسيا تحرك طائرة مقاتلة بعد تحليق قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس

أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو حركت مقاتلة "ميج 31" ردا على اقتراب قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس.

من ناحية أخرى، توعدت روسيا بالانتقام من كل من شارك في الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو وأودى بحياة 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، ان روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي".

وأضاف: أن "كل من شارك، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي".

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الأحد يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس، ألقاها أمس السبت.