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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة بالكتف لـ إمام عاشور

صدى البلد

أجرى إمام عاشور، لاعب الأهلي، عملية جراحية ناجحة فى الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا.


 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتى سوف تتحدد فى ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.


 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

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