أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

صنفت الصحافة الروسية الحادث الإرهابي الذي شهدته إحدى مدن موسكو أول أمس، أنه الأخطر في تاريخ روسيا بالعقد الأخير، وذلك لما شهده من ترويع كبير للروس، وسقوط ما يقرب من 150 ضحية معظمهم قتلى على يد مجموعة صغيرة من الإرهابيين، وقد شهد الحادث تفاصيل مثيرة في طريقة تنفيذه، ثم تحولت روسيا لخلية نحل، سخرت بها الدولة كافة أفراد الأجهزة الأمنية لمطارة الجناة، وخلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت البلاد مطاردات واسعة النطاق، وسخونة سياسية على مستوى دول العالم حول الحادث.

وفي تقرير مفصل عن الحادث، كشفت صحيفة إزفستيا الروسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، أفاد عن اعتقال 11 شخصًا فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس، ومن بينهم أربعة مشاركين مباشرين في إطلاق النار الجماعي والحرق العمد، بالإضافة إلى شركائهم، فبعد الهجوم الإرهابي، توجه الجناة إلى أراضي أوكرانيا عبر منطقة بريانسك، حيث حصلوا على وعد بالمأوى من قبل المتواطئين من نظام كييف، وهنا نرصد التفاصيل الكاملة لـ48 ساعة التي تلت الهجوم.

بداية الرعب

بحسب الصحيفة الروسية، فقد أدى الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس مساء يوم 22 مارس إلى مقتل ما لا يقل عن 133 شخصًا وإصابة المئات، فيما يواصل المحققون إعادة بناء صورة المأساة، وقد انطلقت الطلقات الأولى حوالي الساعة الثامنة مساءً، بعد أن توقفت سيارة رينو بيضاء في موقف السيارات بمركز التسوق وخرج منها خمسة رجال يرتدون ملابس تكتيكية، كان اثنان منهم على الأقل يحملان حقائب ظهر يعتقد أنها تحتوي على سائل قابل للاشتعال.

وعند المدخل، أطلقوا النار على الزوار، واستمر إطلاق النار في الردهة القريبة من الإطار الأمني، ولم يكن لدى الأمن ما يعارضه الأشخاص الذين يحملون أسلحة أوتوماتيكية - فقد كان لدى قطاع الطرق بنادق كلاشينكوف (وفقًا لنسخة أخرى - بنادق سايغا)، وكان ضباط الأمن من بين أول الضحايا.

التعمليات هي الإعدام والحرق.. وجثة وسيارة بداية الخيط

وفقا لتفاصيل الحادث بالصحيفة الروسية، فقد توقف أحد القتلة بهدوء أمام نقطة التفتيش وقضى بعض الوقت في إطلاق النار على الناس العاديين الذين اختبأوا في الزاوية بين إطارات التفتيش والنوافذ الزجاجية، وسجل مقطع فيديو آخر إطلاق النار الذي بدأه الإرهابيون بالفعل في القاعة، حيث أطلقوا النار بشكل انتقائي على الناس في صفوف، وبينما يقتل البعض، يقوم شركاء آخرون بسكب سائل قابل للاشتعال (يُفترض أنه سائل أخف) على كراسي القاعة ويشعلون النار في عدة أماكن في نفس الوقت، ويحاول الناس مغادرة مكان الحفل في حالة من الذعر.

والملفت للنظر أنه كان هناك رجل في القاعة قام بتحييد أحد قطاع الطرق، واستغل الرجل حقيقة أن الإرهابي كان يعيد تعبئة سلاحه وأمسك ببندقيته الرشاشة، وبدأ القتال وانضم إليه متفرج آخر، وتمكن الرجال معًا من القضاء على القاتل، ومن المفترض أنه بقي في القاعة - وعثر المحققون على جثته فيما بعد، ولكن بشكل عام كانت التعليمات للإرهابيين، هو إطلاق النار أولاً على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ثم إشعال النار في المبنى، وبعد ذلك خلع معدات التفريغ، وارتداء ملابس مدنية، والتخلص من بعض أسلحتهم (معظم الأسلحة كانت تم العثور عليه في موقع الهجوم الإرهابي)، واختلط مع الحشد والخروج بأمان من الطريق المعروف إلى موقف السيارات، ومن المعروف أوليًا أنهما غادرا في نفس السيارة التي وصلا إليها - سيارة رينو بيضاء، وقد كانت السيارة هي التي ساعدت في تعقب المجرمين.

وجود أحدهم فوق شجرة .. هكذا تم القبض على الجناة

وبحسب الصحيفة الروسية، فقد تم تتبع السيارة باستخدام الأنظمة الذكية وكاميرات المراقبة، وتم رصدها في منطقة بريانسك، وحارب موظفو مفتشية المرور الحكومية، الذين حذروا مسبقًا من الخطر، لإيقاف السيارة، وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم على الفور، ولجأ اثنان آخران إلى حزام الغابات، وللقبض عليهم، تم تنظيم عملية خاصة شارك فيها ما يصل إلى 300 من العسكريين والشرطة، وتم انتشال أحد الإرهابيين المحتملين من شجرة كان يأمل أن يختبئ فيها، بينما تم العثور على الثاني مع كلاب في الأدغال، وعثر في سيارة المعتقلين على مسدسات ووثائق خاصة بالسيارة.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن جميع المعتقلين ليسوا مواطنين روسيا، وفي الوقت الحالي، تقوم أقسام الهجرة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، بالتعاون مع زملاء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتحقق بعناية من الأسباب ومعرفة مدة إقامة كل من المحتجزين على أراضي الاتحاد الروسي، وقالت الممثلة الرسمية للإدارة إيرينا فولك: "تم تحديد عناوين الإقامة الفعلية، فضلاً عن الظروف المهمة الأخرى".

الاستجواب الأول يقود إلى 7 متهمين آخرين

وبحسب مقطع فيديو للاستجواب الأولي لأحد الإرهابيين المزعومين، فقد ذكر في التسجيل أنه ظهر في قاعة الحفلات الموسيقية من أجل قتل الناس، وقد وعدوا بدفع نصف مليون روبل له مقابل ذلك، ووفقا له، تم تحويل نصف هذا المبلغ إلى بطاقته المصرفية، فيما وعد بالشوط الثاني بعد ارتكاب الجريمة، ويُزعم أنه فقد الخريطة مع ملابسه أثناء فراره عبر الغابة، وقد تلقى الرجل عرضًا لارتكاب جريمة قتل عبر قناة Telegram، حيث كان يستمع غالبًا إلى الخطب، منذ فترة عرض عليه أحد الدعاة مبلغاً من المال، وعندما وافق، أرسلوا له الإحداثيات التي سيتعين عليه ارتكاب الجريمة فيها.

ومن المعروف أن الرجل طار إلى موسكو من تركيا في 4 مارس، ويقول إن فترة إقامته هناك قد انتهت، وتلقى المحققون معلومات أدت إلى اعتقال سبعة متواطئين آخرين محتملين في الهجوم الإرهابي - وتم إجراء عمليات تفتيش على طريق دميتروفسكوي السريع في موسكو وفي منطقة موسكو.

إرهاب الدمية

ومنذ الإطارات الأولى لاستجواب أحد المعتقلين، من الواضح أن الشخص العادي لم يكن قادرًا على التخطيط بشكل مستقل لهجوم إرهابي بهذا المستوى ، كما يقول مصدر مطلع على التحقيق لصحيفة إزفستيا الروسية، وقال: "هذا هو المؤدي الذي لم يحمل في يديه أبدًا مبلغًا كبيرًا من المال، ذكاء أقل من المتوسط، ربما يكون قابلاً للإيحاء (يتحدث عن بعض الدعاة الذين دفعوه إلى الجريمة)، كانت مهمته هي الوصول إلى النقطة أ، والتقاط الأسلحة، والوصول إلى النقطة ب، وفتح النار على الناس، وقد اتبع التوقيت بدقة".

وأشار المتحدث إلى أن مخرجي المأساة سعوا إلى تحقيق هدف واحد فقط - وهو تخويف السكان، وأضاف: "لم يقدم المجرمون أي مطالب، ولم يطلبوا أي شيء من السلطات، ولم يصدروا إنذارات نهائية، ووفقا لما شاهدناه من فيديوهات التنفيذ، فإن المسلحين تلقوا تدريبًا على الرماية، وعرفوا كيفية العمل في مجموعة صغيرة، ولم يسدوا قطاع النار الخاص بهم، فقد تم تجهيزهم بأسلحة فعالة، وكانت مخازن المدفع الرشاش ملفوفة بشريط "جاك" (النسخة الأفغانية) - ويتم ذلك لتغيير الأبواق بسرعة عند إعادة التحميل.

ويوضح أن التحضير للجريمة كان بالتأكيد متعدد المراحل، بمشاركة مجموعات مختلفة من المتواطئين الذين كانوا يستعدون للهجوم الإرهابي، حيث يفترض أن إحدى المجموعات قامت بتسليم الأسلحة، ربما من أراضي أوكرانيا أو من المنطقة العسكرية الشمالية، فيما قامت مجموعة أخرى بإخفائها في مخبأ، حيث أخذها منفذو الهجوم الإرهابي، وقامت مجموعة أخرى بتمويل المجرمين، وزودتهم بمركبة، واختارت لهم مكانًا للإقامة، بينما لم يتمكن العديد من المشاركين من التعامل مع هذه المهمة - فهم بالكاد يتحدثون الروسية، ومن المحتمل أن الإرهابيين أنفسهم تلقوا تدريباً، ولكن ليس كثيراً، أو كانت لديهم خبرة في الخدمة في الجيش.

تورط المخابرات الأوكرانية والغربية

تشير تفاصيل التحقيق إلى احتمال تورط أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية أيضًا في المأساة، وأضاف المصدر: "قد تجد أجهزة استخبارات جادة مجندين لتنفيذ هذا النوع من الهجمات الإرهابية، ويمكنهم تأجيرها للنازيين الأوكرانيين، حيث يمكن للأجهزة الخاصة لنظام كييف أن تلجأ إلى إحدى المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة طلبًا للمساعدة أمر طبيعي من وجهة نظر الأوكرانيين، ولا يستبعد المتحدث أن تكون الهياكل المرتبطة بداعش (جماعة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي) متورطة في المأساة".

وبحسب الصحيفة الروسية، فإن الأرجح هو أن المهاجمين خاضعون لسيطرة وكالات استخبارات غربية وقد كانت هناك حالات أرسل فيها الأمريكيون إشارات خطر إلينا وألقينا القبض على الوهابيين بناءً على معلوماتهم، وعلى سبيل المثال، هكذا منعوا تفجير كاتدرائية كازان في سانت بطرسبورغ، الذي خططت له هذه الشخصيات، أي أنه في بعض الحالات يمكنهم حتى مشاركة المعلومات، ولكن يبدوا أن تلك المرة مختلفة، وتلفت مصادر الصحيفة إلى حقيقة أن روسيا لديها الآن أعلى مستوى من التهديد الإرهابي، ولكن ليس كل المواطنين على علم بذلك.