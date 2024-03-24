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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة" في عيد ميلادها الستين على شاشة "الوثائقية" غدا

صدى البلد

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، غدًا في تمام الساعة ١٠ مساءً، الفيلم الوثائقي "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس/ آذار 1964.
 

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ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. 

كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.

الوثائقية اذاعة القران الكريم إذاعة القرآن الاذاعة المصرية الإنتاج الوثائقي

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