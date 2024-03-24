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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا: أنا النجم وليس شيكابالا ونجيب ساويرس ساعدني

كهربا
كهربا

أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي أنه لم يكن ينوي دفع الغرامة المالية التي أوقعت عليه لصالح الزمالك بعد أزمته الشهيرة مع الأبيض بعد حكم المحكمة الرياضية.

قال كهربا في تصريحات تلفزيونية: كنت أنوي تأجيل الغرامة لمدة سنتين وكنت سألعب، وفكرت في عدم الدفع والمماطلة حتى الاعتزال، ولكن الكابتن حسين لبيب شخصية محترمة وجميلة.

وواصل: كان ممكن اطول القضية لفترة طويلة، وبعدين اعتزل من غير ما ادفع الغرامة.. لكن انا طموحاتي كبيرة مع الأهلي ان استمر في الملاعب واحقق كل البطولات.

وتابع نجم الأهلي : ناس كتيرة ساعدتني في حوار دفع الغرامة، لانـهم بيحبوا النادي الأهلي اولا، وبيحبوا كهربا ثانيا وطبعا مهندس نجيب ساويرس ساعدني بس مش هاقول ازاي طبعا، لكن في تفاصيل واسرار ما ينفعش اقولها.

وأشار كهربا: أنا دفعت جزء كبير من الغرامة بنسبة 80% بس عادي ومفيش مشكلة، وربنا بيكرم، والفلوس مش بتوجعني، انا من طبعي نزيه والفلوس مش بتفرق معايا اصلا.

وواصل: كنت سامع جمهور الزمالك وهو يوجه لي شتائم بالأم ولما سجلت الهدف ذهبت ونظرت للكاميرا وقولتلهم "أنا الأهلي".

وأضاف: عندما تواجدت في الزمالك كنت أنا النجم وليس شيكابالا، وهذا ليس غرورا ولكن ثقة، والدليل على ذلك أرقامي وتأثيري ومساعدتي للفريق في الملعب (هو في حتة وأنا في حتة تانية).

 

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