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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من جوزيه جوميز بشأن نجم الزمالك

جوميز
جوميز

لا يزال موقف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من المشاركة في مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر غامضًا بعدما غاب اللاعب عن المشاركة في ودية الزمالك الأخيرة أمام زد.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "جوزيه جوميز مدرب الزمالك يفكر في استبعاد زيزو من مباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بسبب الإصابة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر 

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك وفيوتشر.

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