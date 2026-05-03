المحافظ هيجيلك.. محافظ دمياط يلتقي مع أهالي فارسكور

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، شكاوى ومطالب المواطنين ، خلال لقائه معهم اليوم بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " والتى تهدف إلى خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة من خلال انتقاله كل أسبوع إلى المراكز والمدن لبحث مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم ، للتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى الديوان العام بمدينة دمياط .

وقد جاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، و ممثلى القطاعات المختلفة المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين.

حيث حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على الاستماع الى المواطنين وبحث مطالبهم مع المعنيين خلال اللقاء ، وقام بتسليم نماذج و بيانات صلاحية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء، توفير فرصة عمل للشباب و لحالة من ذوى الهمم .



وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .



و نوهت محافظة دمياط مجددًا على أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه و سرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.