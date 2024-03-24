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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

صدى البلد

تسببت معاكسة فتاة في معركة شوارع وإصابة ٣ اشخاص بأبو النمرس، تم نقلهم الى المستشفى والقاء القبض على طرفيها. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز أبو النمرس وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام شابين بمعاكسة فتاة وتدخل عمها والتشاجر معهما ونتج عن ذلك إصابة طرفي المشاجرة جرى نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات نشوب المشاجرة بين طرفين، طرف أول “سيد، م”، 26 سنة، مصاب بجرح نافذ بالبطن، طرف ثان “محمود،م”، 19 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"أحمد،أ"، 19 سنة، مصاب بجرح بالرأس.

وتبين انه أثناء سير “ندى،ع"، 15 سنة طالبة، ابنة شقيق المصاب الأول، قام الثاني والثالث بمعاكستها، فحدثت مشاجرة بينهم وقاموا بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء، وتولت النيابة التحقيق.

معاكسة فتاة معركة شوارع ابو النمرس

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