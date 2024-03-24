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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح الشرنوبي: الراب لا ينتقص من الموسيقى.. ولست ضد الأجيال الجديدة

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الراب لا ينتقص من الموسيقى، وهناك راب جيد والمهرجانات به أشياء ومختلفة عن الذوق العام، موضحًا أنه ليس ضد الأجيال الجديد في الموسيقى والأغاني.

 

وشدد "الشرنوبي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه متقبل الشكل الشعبي في الأغاني، الأغاني الشبابية جيدة ولكنه يعترض على الكلمات والجمل التي يتم استخدامها، موضحًا أن التوزيع الموسيقى هو من غير شكل الأغاني.

 

وأوضح الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الملحن عمرو مصطفى مختلف ووليد سعد جيد ويمتلك جمل ومخزون مميز وعزيز الشافعي يمتلك مخزون مميزة وجميل طيبة ومريحة ومتطور ولذلك هو الأكثر تميزًا خلال الفترة الحالية.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/yBmCtSRihLHSX1Jn/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم الموسيقار صلاح الشرنوبي الملحن عمرو مصطفى برنامج حبر سري شة القاهرة والناس

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