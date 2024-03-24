صلاح الشرنوبي: الفنان اللبناني لديه ذكاء اجتماعي أكثر من المصري

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الفنان اللبناني لديه ذكاء اجتماعي فني وشخصية ذكية أكثر من المصري، موضحًا أن النجم راغب علامة من أذكى الشخصيات اللبنانية لبقائه على الساحة الفنية حتى الآن، كما أن ذكاء الفنان عمرو دياب خارق.

وأشار "الشرنوبي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفنانين اللبنانيين ليس لهم حدود للأحلام ولديهم جرأة كبيرة والتواصل بينه وبين فنانين من لبنان أسهل من التعامل مع الفنانين المصريين، مؤكدًا أن الفنان اللبناني لديه القدرة على البحث الجيد.

وأوضح أن هناك ذكاء نسبيا للفنانين اللبنانيين، ولديهم ذكاء اجتماعي ليكون لديهم القدرة على الظهور وتسويق أعمالهم، مشددًا على أن الفنان اللبناني يظهر نفسه جيدًا ولديه القدرة على التعامل والتفاهم.

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