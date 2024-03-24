الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات غزة

في تطور محزن، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيين في غزة، مما أدى إلى محاصرة الطواقم الطبية تحت إطلاق نار كثيف، وفقا لما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكشفت المنظمة الإنسانية عن استشهاد أحد موظفيها وسط حالة من الفوضى جراء توغل الدبابات الإسرائيلية بشكل مفاجئ في المناطق المحيطة بمستشفيي الأمل والناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصف شهود عيان فروا من الهجوم أياماً من القتال العنيف، مع أنباء عن اعتقالات جماعية وقسرية تجاوزت الضحايا.

وروى أحد السكان، كريم أيمن حتات، الرعب الذي كان يعيشه على بعد أمتار قليلة من المستشفى، حيث زادت نيران الدبابات المتقطعة من أجواء الخوف والترهيب.

وأشاد قائد القيادة الجنوبية الإسرائيلية، الميجور جنرال يارون فينكلمان، بالعملية ووصفها بأنها "جريئة" و"مثيرة للإعجاب"، وتعهد بمواصلتها حتى يتم تحييد كل تهديد محتمل.

وتؤكد إسرائيل أن هذه المستشفيات تستخدم كملاجئ للمسلحين، وهو ادعاء نفته حماس بشدة، وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

ولا يزال الوضع في غزة سيئا، مع تزايد التقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين. وتزعم حماس أن 19 فلسطينيا قتلوا وأصيب عدد آخر في نقطة توزيع المساعدات الإنسانية، وهو الحادث الذي نفته إسرائيل. ومع ذلك، فإن الصور من الأرض تصور مشاهد الدمار والمعاناة، مع وصول الجرحى إلى المستشفيات وسط ظروف مروعة.

وفي خضم الفوضى، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن في الدوحة. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في المفاوضات، حيث يتهم الجانبان الآخر بالتعنت. وقد أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعمال العنف ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة سكان غزة.

ومع تصاعد التوترات وتفاقم الأزمة الإنسانية، يراقب العالم بفارغ الصبر، على أمل التوصل إلى حل سريع للصراع ووضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء العالقين في مرمى النيران.