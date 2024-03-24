مذابـ.ح في العاصمة بورت ولايزال العالم يتعثر بالتدخل الموعود في كارثة هايتي| شوارع برائحة الجثث

"امرأة تدفع طفلها الصغير إلى سيارة كانت تنتظرها، وتجره نصفًا بينما تحمي عينيه. ويتبعهم أفراد الأسرة الآخرون بحقائب ثقيلة، متجنبين أعينهم أيضًا، إنهم يغادرون المدينة، على الرغم من أن القيادة عبر الطرق التي تسيطر عليها العصابات محفوفة بالمخاطر، والسبب يكمن في الشارع أمام منزلهم، حيث توجد جثة محترقة، ورفات أحد أعضاء العصابة المشتبه بهم الذين قُتلوا على يد جيرانهم، وقد كانت ركبتاه مثنيتان وجذعه مائل إلى الأمام كما لو كان في حالة دعاء، وأسلاك معدنية ملفوفة حول الجسد المتفحم" .. هذه هي الجثة الرابعة التي رصدها مراسل شبكة CNN الأمريكية خلال يومين.

تلك هي المشاهد المعتادة على مدار ثلاثة أسابيع، حيث ظلت عاصمة هايتي محاصرة في دائرة دموية تتجاوز بكثير عمليات الاختطاف وعنف العصابات التي عرفت بها بالفعل، حيث تشن رابطة متمردة مكونة من عصابات مدججة بالسلاح حربا على المدينة نفسها، وتسعى إلى مناطق جديدة وتستهدف الشرطة ومؤسسات الدولة، فيما تقوم جماعات الأمن الأهلية، الخائفة والغاضبة، بإغلاق أحيائها بالأشجار المقطوعة والسلاسل، وتقتل وتحرق الغرباء المشتبه في انتمائهم إلى العصابات، ويقولون إن هذه هي الطريقة الوحيدة للدفاع عن أنفسهم.

ورغم تلك المجازر، حيث لا تزال الرفات البشرية ملقاة في الشوارع، إلا أن المهمة الأمنية المتعددة الجنسيات التي ظل جيران هايتي يروجون لها منذ فترة طويلة باعتبارها قادرة على تغيير قواعد اللعبة فيما يتصل بمشكلة العصابات، لم يتم العثور عليها في أي مكان، وهنا نرصد تفاصيل الشبكة الأمريكية عن كارثة هايتي.

تحذير بعد تحذير

وكان من الممكن أن تغير هايتي مسارها، فقد مر ما يقرب من 18 شهرًا منذ أن طلب رئيس الوزراء آرييل هنري لأول مرة المساعدة العسكرية الأجنبية، وهي الفترة التي قامت فيها العصابات بتوسيع نطاق حكمها الإرهابي بشكل مطرد عبر ما يقدر بنحو 80٪ من المدينة، ومع الوقت تتوالى الفرص الضائعة لتجنب الكارثة، فقد مر ما يقرب من ستة أشهر منذ أن أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرسال مهمة دعم عسكري، بدعم من الولايات المتحدة، وكذلك مر شهران منذ أن حذر روبرتو ألفاريز، وزير خارجية جمهورية الدومينيكان المجاورة، المجلس من أن هايتي تقف على "حافة الهاوية".

وعندما بدأت العصابات في هايتي موجة العنف هذه في نهاية شهر فبراير الماضي، طالبت باستقالة رئيس الوزراء الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، وقد استسلم - لكنهم استمروا في الهياج، ومرت عشرة أيام منذ أعلنت الجماعة الكاريبية أن هايتي ستشكل مجلساً انتقالياً، ولكن لم يتم تسمية أحد لهذا المجلس، وتستمر عمليات القتل كل يوم، ويقول ليزلي فولتير، المرشح للمجلس الانتقالي، لشبكة CNN، إنه يشعر بالإحباط إزاء المدة التي تستغرقها العملية السياسية بينما تسيطر العصابات على الأراضي، وأعرب عن ثقته في إمكانية تشكيل مجلس انتقالي خلال الـ 24 ساعة القادمة أذا توفرت الإرادة، ولكن يبدو أن الانتظار قد أصبح هو أحد أسباب الكارثة، في بلد لا يحصل فيه ما يقرب من نصف السكان على ما يكفي من الطعام.

الشرطة بحاجة إلى دعم

الواقع يقول إن قسم كبير من الدولة الهايتية، قد تفكك، واحتلت العصابات محاكمها، وتركت سجونها مفتوحة، ونُفي رئيس الوزراء فعلياً، وتولى وزير المالية مهام منصبه، ومباني وزارة الاتصالات في هايتي نفسها يجتاحها اللاجئون الفارون من هجمات العصابات - وفي مكتبها الأمامي، يجلس الآن أطفال جياع على الأرض ويتأرجحون على كراسي مكتبية متحركة، وقد تكون الشرطة الوطنية في هايتي المؤسسة الحكومية الوحيدة المتبقية التي تعمل بكامل طاقتها، لكنهم يقولون إنهم يعانون من نقص التجهيز ويعملون فوق طاقتهم، ففي كل يوم، ترد الشرطة على هجمات العصابات، فتضربهم في معارك بالأسلحة النارية يتردد صداها في جميع أنحاء المدينة، ليتم سحبها إلى حي جديد في اليوم التالي، بينما تستعيد العصابات الأراضي التي استولت عليها بشق الأنفس.

ويقول العديد من ضباط الشرطة لشبكة CNN إنهم ليس لديهم ما يحتاجون إليه لمواصلة القتال، ويوضح غاري جان بابتيست، مستشار اتحاد الشرطة الوطنية الهايتية 17، لشبكة CNN: "نحن على استعداد للقتال، ومستعدون لإنقاذ البلاد، لكن ليس لدينا أي قيادة، ومعداتنا تنهار، ونحتاج إلى دعم جوي وبحري"، ويقدر أن ما بين 30% إلى 40% فقط من رجال الشرطة لديهم سترات واقية من الرصاص، ويتقاضى ضابط الشرطة العادي أقل من 200 دولار شهريًا، ومع وجود حكومة متقلبة وانخفاض الروح المعنوية في صفوفها، فإنه يشعر بالقلق من أن القوة المتعددة الجنسيات سوف تفشل.

تشارك بها كينيا وجامايكا وبنين وجزر البهاما

وبحسب الـCNN، فمن المتوقع أن تقود كينيا القوة المتعددة الجنسيات، وتضم أفرادا من كينيا وجامايكا وبنين وجزر البهاما وبربادوس وتشاد، ويقول بابتيست: "نحن مستعدون لقوة الدعم المتعددة الجنسيات، وعلى استعداد للعمل معهم، ولكن لم يتم وضع خطة لاستقبال البعثة، ونعتقد أن المهمة ستفشل مثل المهمات الأخرى لأنه لا يوجد إطار للعمل معًا".

وتتشابك القضايا الأمنية والإنسانية في هذه المدينة بشكل وثيق؛ ويقول الخبراء إن حاجة البلاد الفورية إلى المياه النظيفة والغذاء تعني أن التركيز يجب أن ينصب على إعادة تشغيل ميناء ومطار بورت أو برنس، ولكن هذا يعني استعادة الأراضي وإخلاء ممرات النقل الآمنة عبر مدينة مقسمة حاليًا إلى مناطق العصابات.

وفي علامة على عدم اليقين بشأن قدرة هايتي على صد العصابات، قال فولتير، مرشح المجلس، إن الحكومة المقبلة قد تفكر في الاستعانة بشركات أمنية خاصة، وأضاف أنه يتعين على صائدي الجوائز أن يفكروا في ملاحقة زعماء العصابات، الذين ورد أن أحدهم قُتل في بورت أو برنس مساء الخميس، وقال مصدر إن تي جريج قُتل في حي دلماس 66 في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

حل مثير للجدل

ورغم أن إضافة قوات أجنبية قد يكون أفضل فرصة أمام هايتي لكسر قبضة العصابات، إلا أن دعوتهم للمشاركة أمر محفوف بالمخاطر السياسية، ويقول الرجال في شوارع العاصمة، إن المجتمع الدولي هو الذي وضعنا في هذا الوضع، وتحدث أحدهم لشبكة سي إن إن، وهو يجلس على دراجته النارية بينما كان يشاهد المركبات تمر أمام جثة متفحمة أخرى في الشارع: "لم يعطونا فرصة للعيش لأنفسنا لأكثر من 200 عام"، فقد أطاح العبيد في هايتي بالحكم الاستعماري الفرنسي الوحشي وأسسوا أول جمهورية سوداء حرة في العالم في عام 1804، لكن المجتمع الدولي تجنبها لعقود من الزمن، وإلا فكيف تفسر حقيقة أن الجماعة الكاريبية اليوم هي التي تقرر مصير الهايتيين؟".

ومع ذلك، ونظراً للأزمة في بورت أو برنس، فإن حتى أولئك الذين يجدون فكرة وجود أيدٍ أجنبية في البلاد أمراً مقيتاً قد يأتون إلى هناك، وكما قال دومينيك دوبوي، سفير هايتي لدى اليونسكو في باريس، أمام الجمعية هذا الأسبوع، فإن هايتي ليس لديها مكان آخر تلجأ إليه بعد "الكابوس الدموي"، ويقول دوبوي: "من أعماق الحفرة التي نجد أنفسنا فيها، نرى أيدي أولئك الذين دفعونا إلى هناك، هذه الأيدي التي لا يزال بإمكانها، إذا أرادت، أن تمد لنا عمودًا".

ولكن إذا كان وصول مهمة أمنية متعددة الجنسيات يبدو بعيداً، فإن أي أمل في التدخل الأميركي يبدو وكأنه مادة من كتب التاريخ، فقد ركزت العمليات الأميركية في هايتي حتى الآن على رحلات إجلاء المواطنين الأميركيين، وهي مهمة لم تبدأ إلا يوم الأربعاء، وفي الوقت نفسه، يعج الهواء فوق بورت أو برنس باستمرار بالرحلات الجوية الخاصة للدبلوماسيين وذوي العلاقات الجيدة.